Zaza conquista il Valencia e il suo super tifoso di 2 anni – VIDEO

L’attaccante ex Sassuolo e Juventus ha conquistato tutti a Valencia. Ecco l’incontro con un super tifoso di Zaza di soli 2 anni

Simone Zaza è uno degli idoli del Mestalla. Il giocatore a Valencia ha trovato la sua dimensione e ha realizzato 18 gol in 46 presenze da gennaio 2017 ad oggi. Anche nell’ultima partita vinta contro l’Espanyol, l’attaccante italiano è stato tra i protagonisti, in campo ma anche fuori.

Il giocatore è diventato l’idolo di Juan, piccolissimo tifoso del Valencia che era praticamente appena nato al momento del suo trasferimento in Spagna. Domenica il piccolo Juan ha esposto una bandiera dell’Italia con la strizza: «Zaza Amunt». Il club si è accorto del piccolo tifoso e ha fatto in modo di far incontrare il giocatore e il suo tifoso. I due si sono abbracciati e hanno scambiato qualche parola insieme. Un pomeriggio speciale per Simone ma soprattutto per il piccolo Juan.