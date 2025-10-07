Lite Zazzaroni Vivano, il giornalista spegne il caso: «Chiarimento e scuse reciproche. Mi spiace per...»

Lite Zazzaroni Vivano, il giornalista sui social spegne il caso: «Chiarimento e scuse reciproche. Mi spiace per…»

Un affondo pungente, senza mai citare direttamente il destinatario ma con un bersaglio che appare evidente. Ivan Zazzaroni, attraverso un post dal tono tagliente pubblicato sul proprio profilo Instagram, aveva lanciato un messaggio che sembra rivolto all’ex portiere Viviano.

Quest’ultimo, subentrato di recente al giornalista nello studio della trasmissione Pressing, si è ritagliato un ruolo di primo piano anche sui social, dove è ormai noto per le sue opinioni dirette e spesso controcorrente. La vicenda, tuttavia, si è poi ricomposta con una lunga telefonata tra i due, culminata in un chiarimento e in scuse reciproche per i toni accesi

PAROLE – «Mi spiace per tutti gli onanisti che si eccitano con i dissing tra persone più o meno esposte e – immagino – detestate: quello con Viviano si è concluso con una lunga telefonata, un chiarimento e scuse reciproche per qualche eccesso da irritazione non controllata.

Si può esprimere disaccordo, dissenso, divergenza di opinioni senza offendere, denigrare, insultare… Anche se è poco social».