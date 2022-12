Zerbin, parla l’agente: «Niente Bologna, rimane a Napoli»

Napoli, le parole dell’agente di Zerbin: «Una volta che è riuscito a convincere Spalletti non ha la minima intenzione di andar via»

Giulio Marinelli, agente dell’esterno del Napoli Alessio Zerbin, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione del suo assistito, cercato dal Bologna, ma che difficilmente si muoverà da Napoli. Di seguito le sue parole

BOLOGNA – «Questa estate Zerbin ha affrontato l’esame Spalletti, è andato in ritiro con un punto interrogativo e in quella fase tante squadre ci hanno chiesto informazioni su di lui. Una volta che è riuscito a convincere Spalletti e la società a tenerlo in rosa non ha la minima intenzione di andar via. Tutte le squadre che quest’estate hanno provato a prenderlo sarebbero ancora interessate, ma su questo punto ci siamo già espressi e anche il Napoli ha la stessa idea».