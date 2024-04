Zhang Inter, da Oaktree all’Arabia Saudita: c’è l’asso di Suning

Zhang prova a far quadrare i conti con l’Inter, da mesi è a lavoro per capire quale futuro dare alla società

Zhang, da agosto scorso in Cina, lavora da mesi su più fronti per provare ad allungare la sua “vita” all’Inter. Da un lato con lo stesso Oaktree per spostare in avanti la scadenza e guadagnare un po’ di tempo; dall’altro, tramite la banca Goldman Sachs e i consulenti di Raine Group, per valutare potenziali investitori, interessati a entrare come azionisti di minoranza o rilevare l’intero club. L’ultimo interesse arriva dall’Arabia Saudita. Non si tratterebbe di Pif, ma di un membro della famiglia reale di Riad, la dinastia Al-Saud che ha al suo vertice il principe ereditario Mohammed bin Salman.

Oltre al possibile riscadenzamento con il fondo statunitense, secondo Sky sarebbe però in corso anche una trattativa con un soggetto anglosassone per subentrare a Oaktree con un nuovo finanziamento. In questo modo Zhang guadagnerebbe tempo mantenendo il controllo dell’Inter e potrebbe continuare in prima persona le trattative per un’eventuale cessione del club nei prossimi mesi.