Steven Zhang presidente: i messaggi di Spalletti, Zanetti e Icardi – VIDEO

Steven Zhang nuovo presidente dell’Inter. Ecco gli auguri social di Spalletti, di Zanetti e del capitano Mauro Icardi

Steven Zhang è il nuovo presidente dell’Inter. Tanti messaggi social ‘ufficiali’ per il nuovo numero uno interista a cominciare dal suo vice, Javier Zanetti: «Ciao Steven, anzi, ora devo dire ciao presidente! E’ un privilegio lavorare con te e lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Quando l’Inter ha vinto lo ha fatto con presidenti innamorati del club, della città e dei nostri tifosi. Non ci resta che tornare a vincere assieme. Sarai sempre di più un punto di riferimento per i nostri tifosi in Italia, in Cina e nel mondo».

Non poteva mancare il messaggio dell’allenatore Spalletti: «Sei sempre stato per me quello che da questo momento sarai per tutti. Ora che sei diventato ufficialmente diventato il comandante del mondo interista, saremo ancora più uniti nella battaglia. Congratulazioni presidente e forza Inter!». Immancabile anche il messaggio del capitano Mauro Icardi che parla a nome di tutta la squadra: «Ciao presidente, a nome mio e di tutti i miei compagni voglio darti il benvenuto, anche se sei con noi da tanto tempo: questo, nel nostro lavoro di ogni giorno, è fondamentale. Giocare per l’Inter significa cercare di fare felici tutti gli interisti, a cominciare dal presidente, per poi arrivare tutti i tifosi nel mondo. Ed averti vicino ci dà ancora più sicurezza».