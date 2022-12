Zidane Juve (Tuttosport): il tecnico francese è in pole in caso di esonero di Allegri

Zinedine Zidane è il primo nome della Juventus per un eventuale post Allegri al termine della stagione in corso

Zinedine Zidane sarebbe la prima scelta della Juventus in caso di un eventuale esonero di Massimiliano Allegri a fine stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le ipotesi PSG e Manchester United non convincerebbero particolarmente il tecnico francese, che avrebbe messo in i bianconeri in cima alla sua lista desideri.