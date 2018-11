Juve, dalla Spagna: tutto fatto, a fine anno via Allegri per Zidane

Voci dalla Spagna. La Juve ha già deciso il da farsi: a fine stagione via Massimiliano Allegri per Zinedine Zidane

La Juventus ha abituato i suoi tifosi a clamorose decisioni nel corso degli anni. I bianconeri, dopo 5 anni, potrebbero dire addio a Massimiliano Allegri per puntare tutto su Zinedine Zidane, l’allenatore che in 2 anni e mezzo alla guida del Real Madrid ha vinto 3 Champions League. La Coppa è l’ossessione dei bianconeri e, comunque andrà in questa stagione, Andrea Agnelli potrebbe stravolgere nuovamente la Vecchia Signora. Il presidente poche settimane fa ha dato il benservito a Marotta e a giugno potrebbe salutare anche Max Allegri.

Secondo quanto riferito da Don Balon, tutto è già deciso: alla fine di questa stagione Zinedine Zidane approderà sulla panchina bianconera. Zizou è l’erede designato di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconero. Il francese ha rifiutato diverse proposte, attende la chiamata della Juventus. «Da amico di Zizou e tifoso della Juve, in cuor mio me lo auguro. Allegri è bravissimo e il primo a stimarlo è Zidane, ma in futuro si vedrà: penso che anche Zizou sogni di allenare i bianconeri prima o poi» ha detto di recente un amico di Zizou. Zidane ha un ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo, pronto a raccoglierlo a braccia aperte. Staremo a vedere cosa accadrà.