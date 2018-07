Juve sempre più Real. Libero: c’è l’accordo per il ritorno di Zidane!

Zinedine Zidane torna alla Juventus? Ci sarebbe l’accordo per il ricongiungimento con i bianconeri e con Cristiano Ronaldo

La Juventus, dopo l’ingaggio di Cristiano Ronaldo, potrebbe piazzare un altro colpo…Real! Nelle scorse settimane è circolato il nome di Zinedine Zidane per la dirigenza bianconera. Dalla Spagna sono arrivate le prime voci di un possibile ritorno di Zizou con un nuovo ruolo, in dirigenza. Il francese, dopo aver vinto ogni cosa da calciatore e da allenatore, avrebbe manifestato l’intenzione di cambiare ancora e di sperimentare un nuovo ruolo. Secondo Libero in edicola oggi, l’indiscrezione spagnola trova conferme anche in Italia.

Zidane avrebbe già l’accordo con la Juventus per il ritorno in bianconero. Un accordo che sarà formalizzato nelle prossime settimane. Il francese tornerebbe alla Juve con un ruolo, non ancora specificato, in dirigenza. Si era parlato di un possibile ruolo di accompagnamento al ds Paratici ma la Juve ha smentito perché in quel ruolo c’è già Pavel Nedved, che è già vicepresidente. Cosa farà Zizou alla Juve? Ancora non è dato sapersi ma sicuramente la sua figura metterà maggiore pressione a Massimiliano Allegri. Immaginate cosa potrebbe succedere in caso di inizio altalenante della Juve in stagione, in Italia o in Europa, con la presenza, ingombrante di Zidane, reduce da 3 vittorie della Champions League in 2 anni e mezzo con il Real…