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Zidane torna in panchina? Dalla Francia spunta un’indiscrezione clamorosa! Ecco lo scenario

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

58 minuti ago

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Zidane pronto al ritorno in panchina? Dalla Francia filtra un’indiscrezione clamorosa che apre a uno scenario sorprendente

In Francia cresce la convinzione che Zinedine Zidane sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale. L’ex allenatore del Real Madrid, da tempo indicato come il favorito per raccogliere l’eredità di Didier Deschamps dopo i prossimi Mondiali, sarebbe ormai vicinissimo all’annuncio ufficiale. Le Parisien sostiene infatti che il Pallone d’Oro 1998 sia più vicino che mai alla panchina dei Bleus.

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Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, Zidane avrebbe già raggiunto un’intesa verbale con la Federazione calcistica francese (FFF) per assumere il ruolo di ct. Un accordo che, se confermato, aprirebbe la strada al ritorno di Zizou nel calcio internazionale, questa volta alla guida della sua Nazionale.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per formalizzare l’intesa e preparare il passaggio di consegne con Deschamps, che dopo un ciclo lunghissimo e ricco di successi potrebbe lasciare la panchina dei Bleus al termine del Mondiale.

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