Zidane non dimentica i bianconeri: «La Juventus è sempre nel mio cuore, tornerà grande». Le dichiarazioni
Zidane non si nasconde e soprattutto non dimentica l’amore per i bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport
Zinedine Zidane, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione del Derby della Mole tra Juventus e Torino all’Allianz Stadium, ha ribadito il suo legame profondo con i colori bianconeri e ha condiviso ricordi e riflessioni sulla sua esperienza a Torino.
JUVENTUS – «È sempre nel mio cuore, tornerà grande»
ANEDDOTO AVVOCATO AGNELLI – «Mi chiamava dopo le vittorie importanti. Mi faceva i complimenti in francese e riattaccava. Un personaggio unico»
DEL PIERO – «Alla Juve c’erano tanti giocatori forti, ma lui aveva qualcosa di diverso. Era straordinario. In bianconero è stato un eroe, costante per quasi vent’anni a un livello altissimo»
