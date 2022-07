Ziyech rompe con la sua agenzia: «Prendo controllo del mio futuro». Così l’obiettivo del Milan

Hakim Ziyech ha annunciato con un post sui suoi profili social che non sarà più rappresentato da Nakhli Mondial. Ecco le parole dell’obiettivo di mercato del Milan:

«Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per me di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano fatte da me. Quindi, andando avanti, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. L’interesse professionale dovrebbe essere diretto a te informazioni di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno».