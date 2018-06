Ziyech e Kluivert: la Roma all’assalto. Per Di Francesco il marocchino è una mezz’ala

La Roma è pronta ad accogliere Justin Kluivert ma lavora anche per ingaggiare Ziyech dall’Ajax: pronto il doppio colpo

Hakim Ziyech può svariare su tutto il fronte d’attacco. Il giocatore classe ’92 dell’Ajax può giocare da esterno destro e da esterno sinistro in un tridente offensivo o in un 4-2-3-1 ma può agire anche da trequartista. Secondo Eusebio Di Francesco e Monchi, il giocatore marocchino è una mezz’ala. Il calciatore dell’Ajax è considerato il numero 10 che deve inventare calcio a centrocampo. Il marocchino è un vecchio pallino della Roma che sta provando a imbastire un doppio affare con l’Ajax.

La Roma infatti vuole Ziyech ma vuole anche Justin Kluivert. L’affare per l’esterno d’attacco olandese è in dirittura d’arrivo e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Arrivano segnali social da parte della Roma che ha postato un’immagine con un mister X festante ma che ricorda, nell’esultanza, proprio il figlio d’arte classe ’99. Justin Kluivert è vicino alla Roma, Hakim Ziyech invece non è a un passo dai giallorossi ma è uno degli obiettivi di mercato dei giallorossi. Eusebio Di Francesco sogna una Roma a trazione anteriore che non perda però l’equilibrio e pensa a un 4-3-3 d’attacco che dovrà essere un mix tra gioventù, spensieratezza, fantasia ma anche equilibrio.