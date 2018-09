Ziyech svela: «Sono stato a un passo dalla Roma. A gennaio…»

Hakim Ziyech, centrocampista dell’Ajax, ha parlato del possibile trasferimento alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni

Hakim Ziyech è stato vicinissimo alla Roma. Il centrocampista marocchino, uno dei migliori talenti dell’Ajax, è stato uno dei pallini di Walter Sabatini ed è uno dei pallini di Monchi. Il giocatore è stato uno dei più chiacchierati in estate e a un certo punto il suo trasferimento nella Capitale sembrava imminente. Lo stesso Ziyech ha confermato le indiscrezioni estive nel corso di una recente intervista: «E’ vero, sono stato molto vicino alla Roma. Avevamo l’accordo con la società giallorossa ma alla fine non si è fatto nulla a causa del mancato accordo tra i due club. C’erano anche altre offerte ma per quelle non valeva la pena lasciare l’Ajax».

Il giocatore vuole fare il salto di qualità e avrebbe accettato la Roma con grande entusiasmo: «Lascerò l’Ajax solo per fare un importante salto di qualità. La Roma poteva essere un’occasione importante ma l’affare non si è concretizzato e le altre offerte non erano soddisfacenti. Non mi aspettavo di rimanere anche in questa stagione, ma ora sono qui e darò tutto per questa maglia. Andare via a gennaio? Andare via a metà stagione non è massimo un trasferimento nella sessione invernale non è mai l’ideale e posso dire con certezza che resterò all’Ajax almeno fino a fine stagione».