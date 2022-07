Zoff: «Spero nel salto di qualità di Zaniolo e Scamacca. Meret può crescere»

Il campione del Mondo ’82 Dino Zoff ha parlato della prossima Serie A e di come si stanno muovendo le big del nostro campionato

Dino Zoff, leggendario ex portiere italiano campione del Mondo nell”82, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della nuova Serie A alle porte.

MERCATO – «L’Inter non aveva tanto bisogno di rinforzarsi e con Lukaku direi che è già a posto e competitiva, anche in Europa. La Juve con Pogba ha aggiunto potenza ed esperienza e vedremo come cresce Vlahovic. Ma attenti al Milan: ha vinto quasi a sorpresa, aveva sostanza ed è ancora in crescita».

CAPOCANNONIERE – «Lotteranno i soliti noti per il titolo di cannoniere, ma al di là di Lukaku e Vlahovic occhio a Immobile, che ha una continuità impressionante. Mi auguro in chiave azzurra che Zaniolo faccia il definitivo salto di qualità e anche Scamacca continui a crescere come centravanti».

PORTIERI – «In A mi pare che Meret abbia i numeri per crescere. Se guardo fuori, Donnarumma con il curriculum che ha resta in prima fila, in assoluto il più forte. Ci ha fatto vincere l’Europeo e visto che è giovane gli auguro di poter puntare in futuro al Mondiale».