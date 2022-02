Zouma picchia il suo gatto: polemica in Inghilterra. Poi le scuse

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zouma picchia il suo gatto: polemica in Inghilterra. Il video inguaia il difensore del West Ham

Kurt Zouma, difensore del West Ham, al centro della polemica in Inghilterra a causa di un filmato in cui prende a calci e a schiaffi il suo gatto (reo di aver rotto un vaso). Il video diffuso dal Sun ha suscitato sdegno da parte dell’opinione pubblica e in particolare dell’ente di beneficenza in difesa degli animali RSPCA .

Il francese ha voluto chiarire così: «Voglio anche dire quanto sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video”, ha detto il giocatore. Vorrei assicurare tutti che i nostri due gatti stanno perfettamente bene. Sono amati da tutta la nostra famiglia, e questo comportamento è stato un incidente isolato che non accadrà più».