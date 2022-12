14 dicembre 1995, quando la Curva Nord spalò la neve in un’Atalanta Cagliari di Coppa Italia

Quando la Curva Nord nerazzurra spalò la neve dal campo regalando una vittoria importante dell’Atalanta contro il Cagliari in Coppa Italia

Per la propria squadra si è disposti a fare qualsiasi cosa: chilometri, sacrifici economici e molto altro. Esempio concreto? Spalare la neve allo stadio volontariamente pur di far giocare la partita. Esattamente 27 anni fa l’Atalanta giocò contro il Cagliari un quarto di finale di Coppa Italia: contesto condito da una grande nevicata che solo gli ultras riuscirono a spalare via.

14 dicembre 1995, l’Atalanta di Emiliano Mondonico è pronta ad affrontare il Cagliari per i quarti di finale di Coppa Italia. Motivazioni a mille, squadra intenzionata a fare bene, ma c’è un problema: a Bergamo è scesa talmente tanta neve da rendere impraticabile il campo. Gli addetti alla rimozione non erano riusciti a concludere i lavori, e il tutto sembrava presagire ad un rinvio inevitabile.

Ad un certo punto Randazzo (storico dirigente nerazzurro) decise di aprire i cancelli della Nord per far entrare alcuni tifosi in campo: con l’obiettivo di dare un contributo in più. A mezz’ora dall’inizio gli “ultras spalatori”, con una notevole rapidità, riuscirono a liberare il campo senza problemi. La ciliegina sulla torta arriva con la qualificazione grazie ad un 4-2 firmato da Morfeo, Pisani e una doppietta di Tovalieri. L’Atalanta è anche questo (come giusto che sia).