Marsiglia Atalanta 1-1: pareggio dei nerazzurri in Francia

Stasera la semifinale d’Europa League 2023/2024 tra Atalanta e Marsiglia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Stasera Atalanta e Marsiglia si affrontano nel match valido per la semifinale d’Europa League 2023/2024

Marsiglia Atalanta: sintesi e moviola

FINISCE QUI

89′ MIRANCHUK! Di mezzo metro il russo rischia di mettere in rete il pallone del sorpasso.

82′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Hateboer e Miranchuk, fuori Zappacosta e De Ketelaere.

79′ Ounahi tenta il tiro da lontano che finisce sulla traversa.

70′ CAMBIO PER IL MARSIGLIA. Dentro Ndiaye e Ounahi.

68′ AMMONIZIONE BALERDI. Fallo ai danni di De Ketelaere e cartellino giallo.

65′ CAMBI PER IL MARSIGLIA. Dentro Merlin e Moumbagna.

64′ GOAL ANNULLATO AL MARSIGLIA. Cross dalla sinistra del Marsiglia, Aubameyang tenta il colpo di testa, Musso para, ribattuta del Marsiglia che finisce in rete, ma viene annullata per fuorigioco.

62′ Giocata clamorosa di Lookman dalla sinistra che salta un difensore, si gira e poi tenta una conclusione che finisce fuori.

60′ Dea molto in avanti da quando è entrato Ademola Lookman

58′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Fuori Scamacca, dentro Lookman

57′ KONDOGBIA! Tenta la conclusione l’ex Inter, ma la palla è alta.

54′ Colpo di testa di Mbemba: palla alta sopra la traversa.

52′ Aubameyang prova il tiro a giro, ma la palla è alta.

48′ KOOPMEINERS! Tenta il tiro il centrocampista nerazzurro, una telefonata per il portiere del Marsiglia.

46′ Aubameyang ben servito da Lopez tenta il tiro, ma Musso blocca senza problemi.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46′ Aubameyang tenta il tunnel su Zappacosta, ma bravo Musso ad uscire

due minuti di recupero

41′ Contropiede del Marsiglia, Djimsiti lascia libera Aubameyang con Musso che prova ad uscire. Palla fuori di pochissimo.

30′ DOPPIA OCCASIONE PER L’ATALANTA. De Ketelaere sulla sinistra tenta un tiro cross dove però l’azione non viene seguita dagli attaccanti, poi Koopmeiners tenta il tiro, ma la palla è fuori in angolo causa deviazione.

25′ Ora è il Marsiglia a tenere in mano il pallino del gioco.

20′ MBEMBA! Pareggio del Marsiglia. Calcio d’angolo con il giocatore dei padroni di casa completamente solo al limite dell’area a scaricare un sinistro che batte pure Musso.

15′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Pasalic, fuori Kolasinac che esce per infortunio.

11′ Cross in mezzo dalla sinistra per il Marsiglia, Kolasinac salta più dell’attaccante del Marsiglia salvando di fatto un goal.

10′ SCAMACCA! Atalanta in vantaggio. Ederson per Koopmeiners che serve Scamacca e porta in vantaggio la Dea.

6′ Nerazzurri in attacco, con il Marsiglia pronto a farsi vedere in contropiede.

4′ Aubameyang si lascia cadere in area di rigore per un contatto con Zappacosta. Per l’arbitro tutto regolare.

2′ Pressing per i nerazzurri dove Koopmeiners e Ruggeri si fanno vedere tra centrocampo e fasce laterali.

E’ COMINCIATA MARSIGLIA ATALANTA