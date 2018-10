La risposta di Abate: «Ogni anno mi danno via dal Milan ma poi…»

Abate è stato tra i migliori in campo in Sassuolo-Milan di domenica scorsa con il ritorno alla vittoria per i rossoneri di Gattuso

Ignazio Abate è stato tra i migliori calciatori del Milan nella vittoria per 4-1 in trasferta contro il Sassuolo. Scacciata via la sindrome da pareggio, i rossoneri di Gattuso tornano alla vittoria e si rilanciano in classifica in attesa di recuperare la partita di campionato contro il Genoa. Il terzino rossonero Abate, intervenuto ai microfoni di Milan Tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo un’ottima prestazione condita da un grande salvataggio difensivo: «Ieri è stata una risposta importante sopratutto a noi stessi, abbiamo intrapreso la strada giusto e ora ne siamo più convinti. Il salvataggio su Di Francesco è un intervento che fa parte del repertorio di noi difensori».

Prosegue il terzino rossonero parlando anche dell’importanza di Gattuso per la permanenza in rossonero: «Ogni estate i rumors di mercato mi danno lontano dal Milan. Con il mister ho un rapporto schietto e bello, è stato mio compagno di squadra e lo conosco bene. A Milanello c’è un ambiente positivo e sono convito che questo gruppo abbia ampi margini di crescita. Troveremo il giusto equilibrio per poter disputare un campionato da vertice classifica».

