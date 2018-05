Abbiati su Juve-Milan: «Qui per chiudere il ciclo Juve. Buffon farebbe bene a ritirarsi»

Il club manager del Milan, Christian Abbiati, ha parlato prima della finale di Coppa Italia dicendo la sua sulla sfida

Christian Abbiati, club manager, ha parlato prima della sfida tra Juventus-Milan di Coppa Italia. Il rossonero intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la gara dell’Olimpico e ha lanciato la sfida alla Juve: «Sarà una gara difficile, ma abbiamo iniziato questa competizione con grande concertazione, con l’obiettivo di arrivare a giocare la finale».

Prosegue Abbiati: «Faremo di tutto per portare a casa la Coppa e per far felici tutti i tifosi, consci di affrontare una grande squadra. Siamo qui per battere la Juventus e mettere fino al suo ciclo: i giocatori daranno il massimo per questa impresa. La vittoria ci porterebbe aritmeticamente in Europa League ma noi vogliamo solo pensare a conquistare il trofeo. Sarà una gara difficile ma vogliamo vincere. Buffon? Ha vinto tutto tranne la Champions, potrebbe anche ritirarsi»·.

