Abodi: «Lo stesso fermento me lo sarei aspettato quando sono stati stralciati debiti fiscali di club professionistici»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato dell’idea del Governo di mettere un controllo esterno sulle società di calcio. Le sue dichiarazioni:

BOZZA GOVERNO – «Controlli della Covisoc non così affidabili? Diciamo che abbiamo sempre margini di miglioramento. La bozza non è relativa solo a questo tema, è il primo decreto dopo vent’anni dedicato solo allo sport e ha caratteri d’urgenza. Sul tema ho visto tanta agitazione e anche alcune inesattezze relativamente all’attentato dell’autonomia. Avrei voluto che lo stesso fermento si manifestasse quando sono stati stralciati debiti fiscali di squadre di club professionistici di A, B e C per oltre 100 milioni soltanto negli ultimi due anni. Evidentemente i controlli non hanno consentito di fermare alcune realtà o comunque di allertare alcune situazioni critiche».