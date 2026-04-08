Abodi spiega: «Conte ct dell’Italia? Spetta alla FIGC e al Napoli, ma è un grande allenatore! Ecco com’è la situazione»

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha risposto così in merito alla possibilità di un ritorno di Antonio Conte come ct dell’Italia

Andrea Abodi, Ministro per lo sport, ha commentato la possibilità di un ritorno di Antonio Conte come CT della Nazionale Italiana. Durante la presentazione del progetto “Sport Missione Comune”, Abodi ha elogiato il lavoro di Conte al Napoli, definendo ogni giudizio su di lui “superfluo”. Ha dichiarato che sarà la FIGC e Aurelio De Laurentiis a valutare le opzioni future, aggiungendo che Conte è “una grande persona e un grande allenatore”. Queste le sue dichiarazioni riportate dall’Ansa.

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PAROLE – «Conte CT? È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al Napoli valutare la possibilità. Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo, tutto sommato. È una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche altri».