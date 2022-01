Abraham, così l’ha convinto Mou: «Vuoi stare sotto la pioggia o venire al sole di Roma?»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tammy Abraham ha raccontato un aneddoto risalente al trasferimento estivo alla Roma, confessando le parole di Mourinho che l’hanno convinto

Gustoso retroscena raccontato da Abraham ai microfoni di Sky Sport, al termine del match vinto dalla Roma in Coppa Italia contro il Lecce. Ecco le sue parole sulla gara e non solo:

LA GARA – «Mentalità sbagliata all’inizio del match, non eravamo pronti. Poi Zaniolo e Mkhitaryan hanno cambiato la gara con il loro ingresso e la squadra ha cambiato marcia. Soprattutto con Nicolò mi piace moltissimo giocare, perché mi trovo molto bene con lui».

GOL – «Quindici gol sono un buon bottino, ma voglio molto di più».

MOU – «Il mister è stato decisivo per il mio trasferimento in Italia, la prima cosa che mi ha detto è stata: “Vuoi stare in Inghilterra sotto la pioggia o venire al sole di Roma?”».