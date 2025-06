Acerbi contro un tifoso PSG: «Non mi piace essere preso per il culo, ti sfondo di botte» – VIDEO

Le parole di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, contro un tifoso del PSG durante il Mondiale per Club. Tutti i dettagli in merito

Grande tensione durante l’ultimo allenamento dell’Inter a Seattle per il Mondiale per Club. Francesco Acerbi ha infatti discusso con un tifoso del PSG che lo ha provocato per la sconfitta per 5-0 in finale di Champions League.

LE PAROLE DI ACERBI – «Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il culo. Se esco da lì e tu mi fai “Acerbi-Barcola” no, perché sono matto. E ti sfondo di botte».