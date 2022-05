Adani: «Juve? È inutile parlare di giovani se non cambi mentalità». Le parole dell’opinionista sui bianconeri

Intervenuto negli studi di 90° minuto su Rai 2, Daniele Adani ha parlato così di Juventus.

GIOVANI – «Fagioli è un ottimo calciatore e deve tornare nella rosa della Juve. Per non andare dentro i problemi a livello tecnico-tattico, ci sono giocatori che altrove erano campioni e qui non sono adatti, figuriamoci un giovane. Se non si va dentro il problema, che è un gioco migliore, anche il campione sembra inadeguato. La Juve deve cambiare la propria mentalità. Non riesco a trovare una squadra tecnicamente come la Juve che per 50′ non va a calciare in porta. È inutile parlare di giovani se non cambia il gioco in campo».