Adani: «Inzaghi criticato, ma ha fatto un grande salto»

L’opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha parlato della stagione dell’Inter e sulla vittoria conquistata contro la Roma

Intervenuto dagli studi Rai nel corso de “La Domenica Sportiva”, Lele Adani commenta così Roma Inter di Serie A.

ROMA INTER – «Venti, venticinque minuti che hanno piegato la Roma autrice di una bella partita. Nel secondo tempo si è vista una netta differenza anche a livello tattico: Barella tra le linee e i quinti che attaccano forte. Una sorta di 3-3-4. E poi la pressione: Roma sempre costretta al rinvio. Con il possesso palla, l’Inter controlla, palla nello spazio e tutti accompagnano. Quando poi parte da dietro, con belle combinazioni, s’involano verso la porta e sono pronti alla ri-aggressione in caso di possesso perso. Quando palleggia, la squadra riesce a far correre i due esterni e a mettere palle-gol. Quando gioca così, arrivo a dire che l’Inter è ingiocabile».

INZAGHI IN DISCUSSIONE – «Dopo lo scudetto di Conte, l’Inter ha visto vincere il Milan e il Napoli, per cui per loro è molto importante vincere questo campionato. Un anno fa, esattamente di questi tempi, Inzaghi era in discussione. Poi è cominciata la fase a eliminazione diretta della Champions e l’Inter ha cambiato, facendo lì il vero salto di qualità. Un salto che ha fatto anche Inzaghi. Se l’Inter è forte e basta, a Roma perde; se è forte e gioca bene, porta a casa la vittoria contro una Roma in salute come ora»