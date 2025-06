Adriano Inter: «Champions? Spiace per come abbiamo perso; Chivu spero possa fare bene»

Le parole di Adriano, ex attaccante dell’Inter, dopo la sconfitta in finale di Champions League e sull’arrivo di Chivu in panchina

Intervistato da Fantacalcio.it in occasione del Festival della Serie A a Parma, l’ex attaccante dell’Inter, Adriano, ha parlato così della sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League contro il PSG e dell’avvicendarsi sulla panchina del club meneghino da Simone Inzaghi a Cristian Chivu.

COM’È TORNARE A PARMA? – «Tornare a Parma è per me un piacere, qui ho imparato tantissimo a giocare a calcio davvero, per me è stata una scuola. Sono molto emozionato e grato per tutto»

DISPIACIUTO PER LA SCONFITTA DELL’INTER IN FINALE CI CHAMPIONS? – «Sono un po’ dispiaciuto per l’Inter per la finale di Champions League, abbiamo perso in quel modo… peccato! Purtroppo il calcio è così»

CHIVU È L’UOMO GIUSTO? – «Mi sa di sì. Io guardo poco le partite in Italia perché sono un po’ lontano, ma spero per l’Inter che Chivu possa fare bene».

CHI PREFERISCO TRA LAUTARO E LUKAKU? – «Lukaku».

TRA LUKAKU E RETEGUI? – «Lukaku».

LUKAKU O GIMENEZ? – «Lukaku».

LUKAKU O KEAN? – «Kean».

TRA KEAN E DOVBYK? – «Kean».

KEAN O VLAHOVIC? – «Vlahovic».

VLAHOVIC O ADRIANO? – «Adriano!».