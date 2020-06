Agente Florentino: «Si è parlato molto del Milan, c’è concorrenza»

Il procuratore di Florentino Luis, obiettivo di mercato del Milan, avvisa i rossoneri: molti club sono interessati al portoghese

Nel corso dell’intervista concessa ad ESPN, Bruno Carvalho Santos, agente di Florentino Luis, ha parlato del futuro del giovane centrocampista cercato dal Milan. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro del talentino del Benfica.

«È uno dei giovani centrocampisti difensivi più quotati in Europa, quindi al momento c’è un grande interesse per lui. Si è parlato molto del Milan, ma posso dire che c’è molta concorrenza per assicurarselo. Ci sono club in Inghilterra, Germania e Spagna che lo seguono da vicino».