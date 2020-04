Agente Gabigol: «Il ritorno all’Inter non è mai stata un’opzione»

L’agente di Gabigol, Junior Pedroso, ha fatto chiarezza sul trasferimento definitivo del brasiliano al Flamengo a gennaio

Junior Pedroso, agente di Gabigol, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com del trasferimento dell’attaccante brasiliano al Flamengo. Queste le sue parole.

TRASFERIMENTO – «L’operazione è stata lunga a livello di tempistiche perché il ragazzo non ha voluto trattare durante il periodo più delicato della scorsa stagione, ovvero quando ci si giocava trofei importanti. Non ha voluto alcuna interferenza o distrazione. Diciamo che l’abilità è stata nel riuscire ad andare avanti senza avere eccessiva pressione mediatica sulla trattativa in quelle settimane. Ne approfitto per dire che il Flamengo è stato molto professionale con la sua dirigenza, tra cui il signor Marcos Braz e il signor Bruno Spindel».

INTER – «La realtà è che non c’era alcuna possibilità di ritorno, l’Inter ha chiuso le porte a Gabigol in maniera definitiva. Non è mai stata un’opzione. Posso dire che è felicissimo così. Con il suo Flamengo, con un club che lo ha accolto alla grande, i compagni che lo amano, la tifoseria che gli dà ogni tipo di attenzione. Ha un allenatore straordinario come Jorge Jesus che lo ha aiutato. Non serve altro».