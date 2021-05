Aguero infinito, doppietta storica all’ultima col City: supera Rooney

Sergio Aguero lascia a suo modo il Manchester City, con una doppietta: la rete contro l’Everton gli consente di superare Rooney in vetta

Aguero gioca la sua ultima gara con la maglia del Manchester City: addio già annunciato ma formalizzato oggi a suo modo, con una doppietta pesantissima. Le reti rifilata all’Everton di Ancelotti sono storiche: quota 184 in Premier League.

Superato Wayne Rooney come miglior marcatore per una singola squadra in Premier League: gol pesanti e belli come ha sempre saputo fare.