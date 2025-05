Honest Ahanor: Il Talento Diciassettenne del Genoa che Fa Sognare i Tifosi – Carta d’Identità di un Predestinato

Ahanor, alla scoperta del giovanissimo difensore del Genoa: protagonista nel pareggio contro il Napoli e un futuro da predestinato

Nato ad Aversa il 23 febbraio 2008 da genitori di origine nigeriana, Honest Ovonranwen Ahanor è un calciatore italiano (possiede anche la cittadinanza nigeriana) che sta rapidamente scalando le gerarchie nel Genoa e nel panorama calcistico nazionale. A soli 17 anni, compiuti da poco, questo difensore mancino di 184 centimetri ha già dimostrato di avere la stoffa del potenziale campione. Cresciuto interamente nel settore giovanile del Grifone, dove è entrato all’età di cinque anni, Ahanor ha bruciato le tappe, vincendo da protagonista e spesso sottoetà campionati importanti, come il Nazionale Under-18 nella stagione 2023-2024.

Caratteristiche Tecniche: Un Terzino Moderno con Personalità

Ahanor è principalmente un terzino sinistro, ma la sua duttilità gli permette di agire anche come difensore centrale o, all’occorrenza, come esterno di centrocampo sulla stessa fascia. Si distingue per notevoli qualità tecniche, un buon controllo di palla e capacità nel dribbling, unite a una spiccata intelligenza tattica che gli consente di leggere bene le situazioni di gioco. Nonostante la giovane età, mostra già una buona abilità nel recupero palla e nell’applicare una pressione alta sugli avversari. Forte fisicamente e veloce, ha anche dimostrato confidenza con la rete nelle categorie giovanili. Naturalmente, come sottolineano alcuni osservatori, data l’età ha margini di miglioramento, soprattutto nella marcatura e nella gestione dell’irruenza in alcuni contrasti difensivi.

L’Impatto sulla Stagione 2024-2025 e il Palcoscenico della Serie A

Il grande salto nel calcio dei professionisti per Ahanor è avvenuto in questa stagione. Il suo esordio in Serie A è da incorniciare: il 28 settembre 2024, a soli 16 anni e 217 giorni, contro la Juventus. Da quel momento, il tecnico del Genoa Patrick Vieira, gli ha concesso altre opportunità, facendolo subentrare e dandogli anche la chance di partire titolare. Ad oggi (12 maggio 2025), ha collezionato circa 5 presenze in Serie A, dimostrando personalità.

Proprio nella partita di ieri contro il Napoli, terminata 2-2, Ahanor è stato tra i protagonisti: è stato un suo colpo di testa, su cross dalla destra, a propiziare il primo gol del Genoa, con la palla che ha colpito il palo per poi carambolare sulla schiena del portiere Meret e finire in rete (autogol). Una giocata che testimonia la sua capacità di inserirsi e rendersi pericoloso anche in area avversaria, ricevendo per questa prestazione giudizi positivi dalla critica.

Il Futuro è Suo: Un Gioiello Blindato dal Genoa

Il talento cristallino di Honest Ahanor non è passato inosservato, attirando già l’attenzione di diversi top club italiani ed europei. Il Genoa, consapevole di avere tra le mani un vero e proprio gioiello, ha agito d’anticipo, prolungando il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Su di lui si appuntano le speranze dei tifosi rossoblù, che vedono in Ahanor un potenziale futuro pilastro della squadra e, perché no, del calcio italiano. La stagione in corso è per lui un importante apprendistato, ma le premesse per una carriera luminosa ci sono tutte