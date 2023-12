Al-Khelaifi: «Non cambia nulla, orgogliosi della nuova Champions»

Le parole di Nasser Al Khelaifi, presidente dell’ECA e del PSG, dopo la sentenza della CGE a favore della Superlega. I dettagli

Nasser Al Khelaifi, presidente dell’ECA e del PSG, ha parlato in conferenza stampa della situazione Superlega.

PAROLE – «Noi siamo orgogliosi della nuova Champions League. Noi del calcio europeo siamo uniti e continuiamo a lavorare con l’UEFA per cambiare in meglio il calcio. Non cambierà nulla per noi dopo la sentenza di oggi. Ci renderà più forti e migliori».