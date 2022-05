Albertini: «Anche Tonali ha avuto bisogno di un anno per ambientarsi»

L’ex Milan si gode l’ottimo momento di Tonali: «Giocare a Brescia o a Milano è diverso ma non sono sorpreso della sua crescita»

Intervenuto a Milan Tv, Demetrio Albertini ha parlato in questi termini di Sandro Tonali:

«Si pensa sempre che uno straniero debba avere l’anno di adattamento ma non si lascia a un giovane talentuoso italiano il momento di adattarsi in un nuovo contesto. Giocare a Brescia o a Milano è diverso ma non sono sorpreso della sua crescita».