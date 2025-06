Alessio Lisci all’Osasuna: un nuovo italiano in Liga

Alessio Lisci approda in Liga, è il nuovo allenatore dell’Osasuna: partito dal settore giovanile della Lazio, ore è il decimo italiano ad allenare in Spagna

Alessio Lisci è il nuovo allenatore dell’Osasuna. Romano, 40 anni a novembre, ha firmato un biennale con il club navarro dopo l’ottima stagione in Segunda División con il Mirandés, portato a un passo dalla promozione in Liga nonostante una rosa giovanissima e un budget tra i più bassi del campionato. Una vera impresa, culminata con la finale playoff persa ai supplementari contro l’Oviedo.

La carriera di Lisci è una storia di passione, sacrificio e ambizione. Laureato all’IUSM di Roma, inizia allenando i bambini della Lazio. Poi l’idea folle: inviare mail a venti club spagnoli. Rispondono in tre, e il Levante gli offre un’opportunità. Lisci parte per Valencia nel 2011, senza certezze, vendendo prodotti italiani ai ristoranti per mantenersi. Da lì, una lenta ma costante scalata nel settore giovanile del Levante fino ad arrivare alla prima squadra nel 2021. In una situazione disperata (22 gare senza vittorie), mostra personalità e idee, guadagnandosi il rispetto della Liga, pur senza riuscire a evitare la retrocessione.

Dopo un anno sabbatico, riparte da Miranda de Ebro e costruisce un piccolo miracolo. Ora la chiamata dell’Osasuna: una società solida, con una forte identità territoriale, un bel vivaio e un pubblico caloroso. Lisci ha conquistato i navarri anche con il suo spagnolo fluente, con accento romano, e ha promesso di proseguire il buon lavoro di Arrasate e Vicente Moreno.

È il decimo italiano ad allenare in Liga, già davanti a nomi come Sacchi, Montella e Ancelotti per numero di panchine. Dalla Promozione laziale alla Liga, passando per la Segunda: la parabola di Lisci è quella di un uomo che non ha mai smesso di crederci. E ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo, tra i Pirenei e i ricordi di Pompeo.