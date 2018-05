Il terzino sinistro della Juventus, Alex Sandro, è nel mirino del Manchester United. Il laterale brasiliano è a un passo dall’addio

Il Manchester United piomba su Alex Sandro. Il terzino sinistro della Juventus non ha disputato una grande stagione e ha perso anche il Mondiale e a fine stagione andrà via da Torino. Il calciatore ex Porto è stato vicino al trasferimento in Premier League nella scorsa stagione e andrà via a fine anno. Lo scorso anno fu cercato dal City di Guardiola, quest’anno è finito nel mirino del Manchester United di José Mourinho. Il giocatore sta per andare via e dall’Inghilterra sono sicuri: presto arriverà la firma.

Secondo il Mirror infatti, l’accordo tra la Juventus e il Manchester United sarebbe ormai cosa fatta. Il giocatore, nonostante il rendimento altalenante nel corso di questa stagione, piace allo United e a Mourinho che è pronto a rimpiazzare Shaw, calciatore in scadenza con cui Mou non ha un grande rapporto. Alex Sandro, obiettivo anche del PSG, avrebbe espresso gradimento per la destinazione inglese. I Red Devils sarebbero addirittura pronti ad annunciare l’acquisto dell’esterno brasiliano già sabato prossimo, dopo la finale di Fa Cup con il Chelsea. Alla Juve andrebbero 60 milioni. Non è da escludere che nell’affare possa rientrare Darmian, obiettivo bianconero.