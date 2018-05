Darmian e Bernat: la Juve cambia look sulle fasce

La Juventus è pronta a rifarsi il look sulle fasce difensive. Darmian e Bernat gli obiettivi primari. Piacciono anche Filipe Luis e Digne

Nuovo look per la Juventus. I bianconeri, alla ricerca di Verratti, cercheranno due nuovi terzini. Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah andranno via a parametro zero (Borussia Dortmund la probabile destinazione dello svizzero, l’Inter quella del ghanese) ma potrebbero salutare anche Alex Sandro. I bianconeri sono vicini a chiudere l’accordo con il Manchester United per Matteo Darmian, terzino destro e sinistro del Manchester United legato ai Red Devils da un altro anno di contratto ma cercano anche un nuovo terzino sinistro.

Leonardo Spinazzola è infortunato e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime 48 ore. Le condizioni del ginocchio del terzino mancino dell’Atalanta tengono in apprensione la Juventus che continua a fare sondaggi per un nuovo terzino sinistro. Secondo Tuttosport, la Juventus è pronta a rilanciare per Juan Bernat, terzino classe ’93 del Bayern Monaco. I buoni rapporti tra la Vecchia Signora e il Bayern potrebbero favorire l’operazione. La Juve valuta anche altri profili come ad esempio quelli di Lucas Digne (classe 1993) del Barcellona e Filipe Luis (33 anni ad agosto) dell’Atletico Madrid. Marotta e Paratici tengono le antenne dritte e sono pronti a rinforzare le corsie laterali difensive della Juventus.