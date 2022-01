Algeria fuori dalla Coppa d’Africa, il Milan sorride: ecco il motivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Algeria eliminata dalla Coppa d’Africa. Il Milan può sorridere per questa notizia in vista della gara di domenica contro la Juve

Ismael Bennacer conclude la sua avventura in Coppa d’Africa. L’Algeria chiude all’ultimo posto del girone con la sconfitta per 4-1 contro la Costa d’Avorio. A segno Franck Kessiè, che vola agli ottavi di finale.

Il centrocampista torna così subito a disposizione di Stefano Pioli in vista del match tra Milan e Juventus. Non è prevista infatti nessuna quarantena per chi rientra dalla competizione.