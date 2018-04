Alisson, il Real insiste: osservatori a Barcellona-Roma per il portiere

Il portiere della Roma è nel mirino del Real Madrid. Alisson può rimpiazzare Navas: osservatori al Camp Nou per Barcellona-Roma

La Roma sarà di scena questa sera al Camp Nou per affrontare il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I giallorossi di Di Francesco proveranno a fare lo scherzetto a Messi e compagni sotto gli occhi attenti degli osservatori del Real Madrid. Non è un mistero ormai l’interesse dei Blancos per Alisson, portiere classe ’92 della Roma che sta disputando una stagione su altissimi livelli.

Il portiere brasiliano è finito nel mirino dei migliori club del mondo e in particolare del Real Madrid che cerca l’erede di di Keylor Navas. L’estremo difensore romanista si è rivelato come uno dei punti di forza dei giallorossi dopo un primo anno di apprendistato ed è uno dei migliori portieri al mondo (lo pensano in tanti, lo confermano i numeri). Secondo As, il Real Madrid è sulle tracce di Alisson e ha invitato i suoi osservatori al Camp Nou per Barcellona-Roma per spiarlo da vicino.