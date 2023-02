All’Atalanta servono (a gara in corso) i veri Zapata e Muriel per raggiungere l’Europa

Dal punto di vista della rosa l’Atalanta raggiungerebbe il salto di qualità in più grazie alla panchina (Muriel e Zapata in primis)

«Senza i veri Zapata e Muriel non andiamo da nessuna parte». La frase di Gian Piero Gasperini sottolinea attualmente il vero neo offensivo dell’Atalanta: serve che la vecchia guardia dia il proprio contributo per ottenere il salto di qualità, portando la squadra anche a non incappare in certe sconfitte.

Nonostante attualmente i trascinatori in attacco sono i vari Lookman, Boga e Hojlund (anche in ottica futura), non si può pensare che trascinino solo loro la carretta nerazzurra a suon di goal: soprattutto se chi subentra non ha testa e gambe per un compito che, per Zapata e Muriel, è assolutamente alla portata.

Se da una parte il duo colombiano ha fatto il suo corso, dall’altra serve farsi trovare pronti sia fisicamente che soprattutto mentalmente. Alta presenza di Lacune? Si stecca una partita perché l’avversario è più forte non certamente per mancanza di stimoli nonostante essi siano parte integrante della squadra a partita in corso.

Ciò che sarà il loro futuro a fine stagione lo si valuterà come tale, ma ora sono ancora fondamentali per questa Atalanta nonostante non siano più gli attori protagonisti. Tutto dipenderà anche da loro per raggiungere l’Europa.