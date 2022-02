ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allegri: «Vlahovic vuole vincere. Scudetto? Per le tre dell’Ave Maria». Le parole del tecnico della Juventus

Ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Empoli Juve.

VLAHOVIC – «È un giocatore importante, caratteriale, tecnico. Non avevamo un giocatore così in squadra. Oggi non è stata una buona partita sul piano tecnico, sapevamo delle difficoltà di questa partita contro un Empoli che non smette mai di giocare. Ci siamo sacrificati, ora abbiamo tanti uomini indisponibili. Sono contento per Kean che ha fatto un bel gol, sono contento di tutti soprattutto dell’entusiasmo. Vincere ad Empoli non è mai semplice, bisogna migliorare sulla gestione della palla ma c’è stato un bello spirito».

SI ASPETTAVA QUESTO IMPATTO – «Non è che non me lo aspettavo, però caratterialmente abbiamo visto subito che ha voglia di vincere e che è uno che lotta. Ha ampi margini di miglioramento. Oggi si è mosso di più, non è rimasto solo centrale».

MEGLIO VLAHOVIC DI RONALDO – «Il 7 di prima ha fatto una carriera straordinaria, non è paragonabile. Lui è a inizio carriera, ha tutto per fare una grande carriera. Per rimanere a grandi livelli bisogna avere una forza mentale pazzesca. E’ un percorso iniziato ora che porterà avanti nel migliore dei modi. Abbiamo cominciato a soffrire per portare a casa il risultato».

