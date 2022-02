ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allegri: «Juve, grande mercato! Vlahovic straordinario. Tridente? A una condizione». Le dichiarazioni del tecnico della Juve

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Verona.

COME CAMBIA LA JUVE – «La società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato. Sono arrivati due giocatori importanti: Vlahovic ha fatto molti gol, ha caratteristiche che noi non avevamo. Ne avevamo bisogno: insieme a Haaland è il centravanti più bravo in giro. Zakaria è un centrocampista bravo tecnicamente, ha buon passaggio. Vediamo se domani li farò giocare. Vorrei ringraziare Bentancur e Kulusevski, quello che hanno dato alla Juventus, gli auguro il meglio. L’arrivo di questi due giocatori responsabilizza ognuno di noi: gli obiettivi non cambiano, entrare nei primi 4 posti, che sarebbe rimasto lo stesso anche se non fossero arrivati altri giocatori. Ora è la fase decisiva, da domani abbiamo campionato, Coppa Italia e Champions dove si decide molto».

TRIDENTE – «I tre davanti possono giocare come non possono giocare. Se giocano insieme bisogna che corrono, altrimenti non è sostenibile. Non bisogna mai perdere equilibrio e compattezza di squadra, non possiamo pensare di fare 6 gol a partita. Domani giochiamo contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato, poi nelle ultime partite la Juve non ha mai battuto il Verona. L’arrivo di Vlahovic e Zakaria ha creato entusiasmo che va bene, ma non dobbiamo fare una partita fuori giri».

VLAHOVIC – «Con l’arrivo di Vlahovic le responsabilità sono distribuite in modo equo, non sono solo sulle sue spalle. È un giocatore importante, ha 22 anni, ha voglia di far bene alla Juve ma le responsabilità son di tutti. Con calma ed equilibrio bisogna migliorare le percentuali della fase realizzativa e continuare a lavorare».

LA SQUADRA AL 99% RIMANE COSI’ – «È stata molto brava la società. Parliamo, abbiamo ben chiare le cose da fare. Sono stati bravi ad anticipare i tempi, facendo un regalo a me e ai tifosi. La Juve gioca sempre per vincere, migliorare, costruire il futuro. Questi arrivi hanno anticipato i tempi, ma non finisce qui perché a giugno ci sarà un altro mercato».