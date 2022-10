Allegri: «Mai pensato alle dimissioni! Dobbiamo tornare a casa e stare zitti». Le parole del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Maccabi Haifa-Juventus. Ecco le parole del tecnico della Juve:

SCONFITTA – «Difficile da spiegare, c’è da fare silenzio. Non abbiamo fatto una prova all’altezza dal punto di vista caratteriale. Dobbiamo tornare a casa, stare zitti».

RITIRO – «Domani rientriamo e fino al derby rimaniamo in Continassa. È un atto dovuto alla società, ai tifosi e a noi stessi. Non è una questione tecnico- tattica, è una questione di cuore e passione e in questo momento non la stiamo mettendo».

SCOSSA – «Non è questione di scossa, di compattezza e voglia di far fatica. Giochiamo singolarmente. Abbiamo 3 giorni per preparare il derby».

