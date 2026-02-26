Allegri Milan, cosa sta succedendo davvero per il futuro dell’allenatore: rischio addio a fine stagione? Ultimissime novità

Allegri Milan, cosa sta accadendo per il futuro del tecnico rossonero: rischio addio a fine stagione? Ultimissimi aggiornamenti

Il deludente pareggio rimediato contro il Como e il pesante crollo interno subìto contro il Parma non hanno soltanto allontanato il sogno Scudetto per il Milan, scivolato ora a -10 dalla capolista Inter, ma hanno anche scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora all’interno degli uffici di via Aldo Rossi. Secondo Calciomercato.com, il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera per la stagione 2026-2027 non è più così granitico come il suo contratto (in scadenza nel 2027 a 5,5 milioni di euro netti a stagione) lascerebbe presagire.

Le divergenze sul mercato e gli equilibri di potere

Alla base di questo palpabile malcontento ci sarebbero visioni nettamente opposte tra il tecnico e i vertici societari su due fronti cruciali:

Le scelte di mercato: Allegri avrebbe lamentato a più riprese una scarsa attenzione della dirigenza verso le sue precise indicazioni. Sia durante la sessione estiva che in quella di riparazione di gennaio, le richieste dell’allenatore per innesti di spessore in difesa e in attacco sono rimaste in gran parte inascoltate.

Allegri avrebbe lamentato a più riprese una scarsa attenzione della dirigenza verso le sue precise indicazioni. Sia durante la sessione estiva che in quella di riparazione di gennaio, le richieste dell’allenatore per innesti di spessore in difesa e in attacco sono rimaste in gran parte inascoltate. Gli equilibri societari: Si registrano evidenti frizioni tra la parte amministrativa, guidata da Giorgio Furlani e l’area tecnica coordinata da Igli Tare. Fino a oggi, Allegri ha saputo fare quadrato isolando la squadra, ma ora pretende maggiori garanzie e un peso specifico superiore nelle decisioni future.

Il patto Champions e la delicata trasferta di Cremona

Sebbene la qualificazione alla prossima edizione della Champions League rappresenti il traguardo minimo stagionale, un eventuale e clamoroso fallimento indebolirebbe fatalmente la posizione dell’allenatore. Attualmente il Milan vanta un rassicurante margine di 8 punti di vantaggio sulla Juventus quinta in classifica, ma in via Aldo Rossi il contratto in essere non viene più considerato un vincolo insuperabile in caso di tracollo sportivo.

La prossima trasferta sul campo della Cremonese diventa dunque un crocevia fondamentale: il primo passo obbligato per blindare il bilancio sportivo e, solo successivamente, sedersi attorno a un tavolo per capire se esista ancora la necessaria unità d’intenti per tornare a competere per il Tricolore.