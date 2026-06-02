Allegri ‘minaccia’ il Milan, è rottura: il Napoli ora trema

Massimiliano Allegri e il Milan continuano a essere lontanissimi. E nel mezzo c’è il Napoli, che aspetta soltanto il via libera definitivo per poter annunciare il proprio nuovo allenatore. La situazione si è complicata più del previsto nelle ultime ore.

Quello che sembrava un semplice passaggio burocratico si è trasformato in un vero muro contro muro tra il tecnico livornese e la società rossonera. I contatti tra gli avvocati delle due parti vanno avanti, ma la fumata bianca continua a non arrivare.

Il nodo è economico. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Allegri avrebbe chiesto circa 5 milioni lordi complessivi per chiudere definitivamente il rapporto con il Milan, cifra che comprende anche il suo staff. La risposta del club rossonero, almeno finora, è stata molto diversa: l’offerta sarebbe ferma attorno ai 500 mila euro. Da qui nasce lo scontro.

La distanza è ampia e nessuno sembra avere intenzione di fare il primo passo. Anzi, nelle ultime ore è emerso un dettaglio che ha aumentato ulteriormente la tensione.

Un anno fermo, la minaccia di Allegri al Milan (e al Napoli)

Sempre secondo il Corriere della Sera, Allegri avrebbe fatto sapere che senza un accordo soddisfacente potrebbe anche decidere di restare fermo per un’intera stagione, continuando a percepire quanto previsto dal contratto ancora in essere con il Milan.

Una prospettiva che costringerebbe il club a sostenere un costo molto elevato tra tecnico e collaboratori. È questa la carta che starebbe utilizzando l’allenatore nella trattativa. Una mossa che ha inevitabilmente rallentato tutti i passaggi successivi.

Il Napoli attende il via libera per Allegri (Screen Youtube Dazn) – Calcionews24.com

A Napoli osservano da lontano ma con attenzione. L’accordo tra De Laurentiis e Allegri sarebbe già stato definito da tempo nei dettagli principali. Il problema è che fino a quando non arriverà la rescissione ufficiale con il Milan, il tecnico non potrà essere annunciato.

La sensazione è che alla fine una soluzione verrà trovata. Conviene a tutti. Al Milan, che eviterebbe una lunga battaglia legale. Ad Allegri, che potrebbe iniziare subito la sua nuova avventura. E al Napoli, che ha bisogno di programmare il mercato estivo con il proprio allenatore già operativo.

Per ora però resta il braccio di ferro. E mentre De Laurentiis aspetta sviluppi, il passaggio di consegne dopo Antonio Conte continua a essere bloccato da una trattativa che, giorno dopo giorno, sta assumendo i contorni di una vera resa dei conti tra Allegri e il Milan.