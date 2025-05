Allegri pizzicato in tribuna: ecco dov’era oggi l’ex allenatore di Juventus e Milan. Le immagini

Allegri è stato fotografato in tribuna: ecco dov’era oggi l’ex tecnico della Juventus. Le immagini relative all’allenatore livornese – FOTO

Massimiliano Allegri potrebbe tornare in panchina nella prossima stagione, ma intanto l’ex tecnico della Juventus sta assistendo a diverse partite di Serie A quest’anno. Una di queste, anche nel pomeriggio odierno.

Max, infatti, è stato pizzicato in tribuna allo Stadio Tardini di Parma per la sfida contro il Como, vinta 1-0 dalla squadra di Fabregas nel segno di Strefezza. In attesa di conoscere il suo futuro, l’allenatore livornese non perde di vista il nostro campionato…