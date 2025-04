Allenamento Atalanta, le novità al Centro Bortolotti tra infortuni e possibili recuperi. L’indiscrezione

Allenamento Atalanta, le novità dopo l’ultima sessione al Centro Bortolotti di Zingonia. I nerazzurri recuperano qualcuno?

Pomeriggio di lavoro per l’Atalanta al Centro Bortolotti che domenica sera al Gewiss Stadium scenderanno in campo alle 18.00 contro la Lazio per la 31ª giornata della Serie A Enilive 2024-25.

Continua il recupero graduale di Kossounou: lavoro individuale in campo (con la possibilità di esserci o con il Bologna o con il Milan). Terapie per Rafael Toloi, Posch, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca e Palestra.

Domani, giovedì 3 aprile, la squadra proseguirà la preparazione al mattino, sempre a Zingonia e a porte chiuse.