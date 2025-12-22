Allenamento Cagliari, novità molto importanti per mister Pisacane in vista del prossimo match. La situazione

Allenamento Cagliari: ripresa immediata in vista della trasferta di Torino

L’Allenamento Cagliari riparte senza pause dopo il pareggio ottenuto contro il Pisa nell’ultimo turno di campionato. Archiviata la delusione per il risultato, la squadra rossoblù si è ritrovata questa mattina al CRAI Sport Center per iniziare la preparazione alla prossima sfida di Serie A, in programma sabato 27 dicembre in trasferta contro il Torino di Baroni. Come di consueto, il club ha diffuso un report ufficiale al termine della seduta per fare il punto sul lavoro svolto e sulle condizioni dei singoli.

L’Allenamento Cagliari odierno è stato strutturato con una divisione del gruppo in due blocchi distinti. I calciatori maggiormente impiegati nella gara precedente hanno svolto un lavoro defaticante, utile a smaltire le fatiche del match e a favorire il recupero muscolare. Per il resto della rosa, invece, lo staff tecnico ha predisposto una seduta più intensa, con esercitazioni mirate allo sviluppo della velocità, lavoro atletico e una partita a ranghi ridotti, utile per mantenere alta l’intensità e la concentrazione.

Dal punto di vista degli infortunati, l’Allenamento Cagliari ha visto il rientro parziale in gruppo di Gennaro Borrelli. L’attaccante ha svolto una parte della seduta con i compagni, integrando poi il lavoro con esercizi atletici individuali. Prosegue invece il programma personalizzato per Zé Pedro, che continua il percorso di recupero stabilito dallo staff medico. Riposo e terapie, infine, per Michael Folorunsho, alle prese con un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio rimediato durante l’ultima gara di campionato.

Il calendario non concede soste: il prossimo Allenamento Cagliari è già fissato per domani, martedì 23, con una nuova seduta in programma nel pomeriggio. L’obiettivo è arrivare alla sfida contro il Torino nelle migliori condizioni possibili, sia dal punto di vista fisico che mentale.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A