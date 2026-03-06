Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Inter News

Allenamento Inter, torna Bonny! I dubbi di formazione di Chivu per il derby

Published

3 ore ago

on

By

Bonny Inter Lazio 2

Allenamento Inter, torna Bonny! I dubbi di formazione di Chivu per il derby di domenica sera in campionato contro il Milan

Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dell’Inter, è tornato ad allenarsi con il gruppo oggi a due giorni dal derby contro il Milan. Il giocatore, che aveva saltato la gara di Coppa Italia contro il Como per un piccolo problema fisico subito in Inter-Genoa, è ora completamente recuperato e pronto a rientrare a disposizione di Cristian Chivu. Tuttavia, è probabile che, per il derby, Chivu opterà per la coppia d’attacco composta da Marcus Thuram e Pio Esposito.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

In mezzo al campo, Hakan Calhanoglu sta guadagnando consensi per una maglia da titolare. Il turco, che ha dimostrato qualità nella gestione del gioco, si candida per il ruolo di regista insieme a Piotr Zielinski e Nicolò Barella, formando una mediana che potrebbe dare equilibrio alla squadra. Sky Sport riporta che, mentre Bonny è tornato in gruppo, le scelte finali di Chivu saranno decisive per la formazione che scenderà in campo al Meazza.

Probabili formazioni Serie A: gli schieramenti della 28 giornata

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato54 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto2 ore ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×