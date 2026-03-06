Allenamento Inter, torna Bonny! I dubbi di formazione di Chivu per il derby di domenica sera in campionato contro il Milan

Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dell’Inter, è tornato ad allenarsi con il gruppo oggi a due giorni dal derby contro il Milan. Il giocatore, che aveva saltato la gara di Coppa Italia contro il Como per un piccolo problema fisico subito in Inter-Genoa, è ora completamente recuperato e pronto a rientrare a disposizione di Cristian Chivu. Tuttavia, è probabile che, per il derby, Chivu opterà per la coppia d’attacco composta da Marcus Thuram e Pio Esposito.

In mezzo al campo, Hakan Calhanoglu sta guadagnando consensi per una maglia da titolare. Il turco, che ha dimostrato qualità nella gestione del gioco, si candida per il ruolo di regista insieme a Piotr Zielinski e Nicolò Barella, formando una mediana che potrebbe dare equilibrio alla squadra. Sky Sport riporta che, mentre Bonny è tornato in gruppo, le scelte finali di Chivu saranno decisive per la formazione che scenderà in campo al Meazza.

