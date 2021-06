Allenamento Italia, ultime da Coverciano: il punto su Chiellini e Florenzi

L’Italia ha sostenuto l’ultimo allenamento a Coverciano prima di spostarsi a Roma per la gara contro il Galles: le ultime sugli azzurri

L’Italia oggi ha sostenuto l’ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per il Centro CONI di Acqua Cetosa per la gara contro il Galles, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico.

Come riporta Sky Sport, assenti dall’allenamento Florenzi e Chiellini: Mancini conta di recuperare il capitano azzurro per gli ottavi di finale. Riposo forzato, dunque, anche per il terzino.