Allenamento Juve: bianconeri in campo verso la Coppa Italia

La Juve ha svolto una seduta di allenamento mattutina in vista della gara di martedì sera contro la Sampdoria

Mancano due partite, e una settimana, alla sosta: contro la Samp in casa e contro il Milan domenica, a San Siro. Ecco perché la Juve non ha riposato, all’indomani del 2-0 contro l’Udinese, ed è tornata al lavoro in mattinata al Training Center.

Come sempre, l’allenamento del post gara ha previsto scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri, campo per il resto del gruppo, con focus sulla fase difensiva, sia per i difensori che per i centrocampisti, alternate a lavoro sul possesso palla e partitella finale.