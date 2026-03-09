Allenamento Lecce, buone notizie per Di Francesco: rientra Gandelman! Novità anche su Berisha. Il punto sulle condizioni dei salentini

Il Lecce di Eusebio Di Francesco, allenatore abruzzese chiamato a guidare i salentini nella corsa salvezza, è tornato subito al lavoro dopo il successo per 2-1 contro la Cremonese. Una vittoria pesante, arrivata in uno scontro diretto delicatissimo, che ha permesso ai giallorossi di guadagnare terreno in classifica e di portarsi al quintultimo posto, con tre punti di vantaggio sulla terzultima posizione.

Il momento, però, impone ancora grande attenzione. La salvezza resta tutta da conquistare e proprio per questo il gruppo ha ripreso immediatamente gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato alle ore 18 contro il Napoli, avversario di alto livello e ricco di qualità.

Lavoro differenziato e primi segnali positivi

Come riferito da Gianluca Di Marzio, nella seduta successiva al match contro la Cremonese lo staff tecnico ha diviso il gruppo secondo un programma ormai abituale in questi casi. I calciatori impiegati maggiormente nella sfida di campionato hanno svolto un lavoro di scarico, con l’obiettivo di recuperare energie fisiche in vista del prossimo impegno.

Tra i singoli, attenzione particolare per Medon Berisha, centrocampista albanese che ha proseguito con un lavoro personalizzato. La sua situazione continua a essere monitorata con prudenza, in modo da valutarne le condizioni giorno dopo giorno.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Arrivano invece segnali incoraggianti da Omri Gandelman, centrocampista israeliano che ha lavorato parzialmente in gruppo. Un passaggio importante nel suo percorso di recupero, che lascia pensare a un rientro sempre più vicino. Per Di Francesco, poter riavere un elemento con le sue caratteristiche significherebbe aggiungere soluzioni utili in mezzo al campo in una fase decisiva della stagione.

Camarda e Gaspar ancora fuori

Restano invece indisponibili Camarda, attaccante alle prese con la riabilitazione dopo il problema alla spalla, e Gaspar, difensore fermato da un infortunio al ginocchio che lo terrà ancora a lungo lontano dal campo. Due assenze pesanti per i salentini, che dovranno quindi continuare a stringere i denti anche contro un avversario complicato come il Napoli.

Il Lecce, però, arriva a questo appuntamento con maggiore fiducia e con una classifica un po’ più serena. La vittoria contro la Cremonese ha ridato ossigeno, ma il gruppo sa bene che il cammino è ancora lungo. La sfida contro i partenopei rappresenterà un altro test importante per misurare crescita, solidità e convinzione della squadra di Di Francesco.